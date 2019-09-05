Премьер Японии призывает Путина подписать мирный договор

Синдзо Абэ заявил о "безграничных возможностях", которые России и Японии откроет соглашение

Синдзо Абэ и Владимир Путин / Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который ранее выразил намерение примирить Россию с Японией к 2021 году, призвал российского президента Владимира Путина заключить мирный договор между двумя странами.

Об этом он заявил во время визита на Восточный экономический форум 2019 в российском Владивостоке.

"Владимир, давайте вдвоем сделаем все, чтобы мы двигались все время вперед, пока не достигнем цели", – сказал он.

Реклама

Абэ считает, что таким образом две страны откроют "дорогу безграничным возможностям", которые у них есть.

"Нельзя заставлять ждать людей, которые хотят и будут жить в будущем", – добавил японский премьер.

В тренде Переговоры на финишной прямой: Путин сделал громкое заявление по обмену заложниками

Напомним, что, по мнению Путина, "есть масса вопросов, связанных с заключением мирного договора", которые не лежат только в плоскости двусторонних отношений Москвы и Токио. Президент России считает, заключая мирный договор, следует учитывать обязательства Японии в том числе и перед США.

Мы также писали, что в прошлом году Россия разместила военную авиацию на одном из спорных Курильских островов. Это было встречено протестом со стороны Японии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама