Премьер Японии распустил правительство: подробности

Синдзо Абэ. Фото: REUTERS/Issei Kato

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял заявления об отставке членов правительства страны, которые они подали на экстренном заседании. Об этом сообщила канцелярия главы кабмина.

Правительство подало в отставку в полном составе. Как выяснилось, это связано с перестановками в кабинете министров, которые проводит сам премьер. В ближайшие несколько часов будет объявлен новый состав правительства.

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Отметим, что в последний раз изменения в состав кабмина в Японии вносились примерно год назад. Тогда они не были настолько масштабными, ведь сейчас Абэ планирует заменить сразу 13 министров. Несмотря на это, по словам министра, он стремится сохранить стабильность внутри правительства и быть готовым к новым вызовам. Также за счет перестановок Абэ традиционно старается провести ротацию в кабмине и руководстве правящей Либерально-демократической партии, чтобы поддержать таким образом внутрипартийный баланс.

Что касается самих изменений, то планируется смена министра обороны. Вместо Такэси Иваи, проработавшего на этом посту около года, новым главой ведомства станет нынешний министр иностранных дел Таро Коно. С 2017 года Коно принимал активное участие в переговорах с РФ по мирному договору. Новым главой МИД станет Тосимицу Мотэги, который занимал пост министра по восстановлению экономики. Кроме того, планируется уход со своего поста министра экономики, торговли и промышленности страны Хиросигэ Сэко. Его место должен занять заместитель министра финансов Иссю Сугавара.

Ранее мы сообщали, что Япония стала крупнейшим держателем американских государственных облигаций, обогнав по этому показателю Китай впервые с 2017 года.

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