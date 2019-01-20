Премьер Японии рассказал о запланированных встречах с Путиным

На 22 января намечена японо-российская встреча в Москве

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото: AFP

Премьер Японии рассказал о запланированных встречах с Путиным //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/49e/e9c/5c449ee9cad16.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/49e/e9c/5c449ee9cad16.jpg 2019-01-20T18:32:00+02:00 Другие страны На 22 января намечена японо-российская встреча в Москве

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в январе и на саммите "Группы двадцати" (G20) в Осаке в июне.

"Я жду президента Путина на саммите Группы двадцати, который состоится в июне этого года в Осаке", – заявил Абэ.

Кроме того, Абэ также отметил, что сам приезжает в Россию в ближайшие дни.

"На этой неделе я планирую посетить Россию с визитом, на 22 января намечена японо-российская встреча на высшем уровне", - сообщил он.

Напомним, Кремль подтвердил новую встречу Путина и Абэ. Она состоится 22 января в Москве. Синдзо Абэ посетит РФ по приглашению российского лидера. Как сообщили в Кремле, политики обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Кроме того, также будут рассмотрены вопросы международной, региональной повесток дня и мирного договора между двумя государствами.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что Токио будет вести переговоры с Россией по проблеме мирного договора, исходя их своей базовой позиции, согласно которой заключение мирного договора возможно только после полного решения территориального спора между двумя государствами.

Как известно, по итогам переговоров на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе Путин сообщил, что договорился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ о новом механизме решения проблемы мирного договора.

Напомним, Путин предлагал до конца 2018 года заключить мирный договор с Японией без каких-либо предварительных условий.

Спор между Японией и Россией по поводу Южных Курил является неурегулированным со времени окончания Второй мировой войны. После войны все Курильские острова были включены в состав СССР, однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается Японией, считающей их занятыми в форме, не имеющей юридических оснований.

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