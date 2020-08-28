Премьер Японии уходит в отставку: что произошло

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который с 2012 возглавляет правительство этой страны, намерен уйти в отставку. Об этом он сообщил на встрече с руководством правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Абэ также проинформировал о своем решении руководство партии "Новая Комэйто" – союзника ЛДП по правящей коалиции. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Реклама

По данным агентства, Абэ сообщил правящей коалиции, что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту, пока не будет представлена кандидатура нового премьер-министра.

Очередные выборы председателя ЛДП, который автоматически станет премьером, запланированы на сентябрь.

Читайте также: Японии нужны все Курилы целиком: Синдзо Абэ сделал заявление о мире с Россией

По данным СМИ, Абе принял решение покинуть пост премьера из-за ухудшающегося состояния здоровья. За последние две недели он дважды посетил больницу для проведения обследований. В начале августа в японском еженедельнике Flash появилась информация, что Абэ 6 июля стало плохо в его рабочем кабинете.

Реклама

Сам Абэ ранее заявлял, что чувствует себя хорошо, а обследования проходил исключительно для того, чтобы удостовериться в положительном состоянии своего здоровья.

В этом месяце Синдзо Абэ установил рекорд по непрерывной длительности пребывания на посту главы правительства за всю историю Японии. Он занимает эту должность с декабря 2012 года.

В сентябре 2019 года Синдзо Абэ провел самые масштабные с 2012 года перестановки в правительстве страны.

Напомним, в октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский встретился с японским премьером Синдзо Абэ.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама