Премьр Японии сделал заявление по мирному договору с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ утверждает, что напомнил президенту РФ Владимиру Путину о базисной позиции его страны по проблеме территориального спора и заключения мирного договора после того, как российский президент выступил с предложением заключить мирный договор между странами до конца этого года без предварительных условий. С таким заявлением глава японского правительства выступил в воскресенье в эфире телеканала NHK.

"Я неоднократно озвучивал нашу позицию президенту [Владимиру] Путину, согласно которой сначала должен быть решен территориальный вопрос, и только затем решена проблема мирного договора. Озвучивал я ее и до высказывания президента России, и на всякий случай повторил ее ему и после того, как он выступил с [тем] предложением", - утверждает глава японского правительства.

Он также отметил, что "многие специалисты и аналитики считают, что предложение президента [Владимира] Путина демонстрирует его большое желание решить проблему мирного договора" между двумя странами.

Ранее генеральный секретарь Кабинета министров Японии Йосихиде Суг заявил, что Япония готова заключить мирный договор с Россией только после возвращения Курильсьских островов.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил до конца 2018 года заключить мирный договор с Японией без каких-либо предварительных условий.