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Преступники планировали устроить несколько взрывов во время похорон жертв терактов на Шри-Ланке

Сегодня, 01:14

Террористы группировки Thouheeth Jamath планировали устроить вторую серию взрывов

Фото: AFP

Террористы группировки Thouheeth Jamath, которую поддерживает "Исламское государство", планировали устроить вторую серию взрывов.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информацию местных разведывательных служб.

Террористы собирались устроить несколько взрывов во время похорон жертв терактов.

Тем временем, как сообщает агентство Reuters, число подозреваемых, задержанных в ходе расследования взрывов на Шри-Ланке, превысило 60 человек. Ранее сообщалось о 58 задержанных.

Как известно, число погибших в результате серии взрывов, прогремевших на Шри-Ланке, достигло 359 человек. 

21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии.

Напомним, что ответственность за трагедию на себя взяли боевики из террористической группировки "Исламское государство", однако доказательств своей причастности к теракту не предоставили.

Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик. Подробнее в видеосюжете:


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Тег Шри-Ланка, террорист, теракт, взрыв, похороны, ИГИЛ

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