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Превращение собора Святой Софии в мечеть: Эрдоган ответил на критику

11 июля, 22:20

Елена Вус Елена Вус

Турция руководствовалась желанием и волей народа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что мнение других стран не повлияет на решение Анкары о смене статуса собора Святой Софии. По его словам,Турция воспользовалась своим суверенным правом, а ее критикуют страны, "которые не могут бороться с исламофобией на своей территории".

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Об этом он сказал в субботу, сообщает агентство "Анадолу".

"Турция приняла решение о смене статуса Святой Софии с музея на мечеть основываясь на желании и воле народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение", – отметил Эрдоган.

Ранее Европейский Союз раскритиковал решение суда в Турции, которым разрешается использовать собор Святой Софии в Стамбуле в качестве мечети. Это решение "достойно сожаления", заявил в Брюсселе заместитель председателя Европейской комиссии и верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

В свою очередь президент Греции Катерина Сакелларопулу назвала это решение "крайне провокационным актом, направленным против мирового сообщества". По ее словам, этот шаг "жестоко оскорбляет историческую память, подрывает ценность терпимости и отравляет отношения Турции со всем цивилизованным миром".

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А министр иностранных дел страны Никос Христодулидис обвинил Анкару в "чудовищном нарушении международных обязательств". Собор Святой Софии – "универсальный символ православной веры", подчеркнул он.

Напомним, что на прошлой неделе Верховный суд Турции признал за Эрдоганом право изменить статус культурного объекта и одну из самых известных достопримечательностей страны.

Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. После того как турки захватили Константинополь, его сделали мечетью, но в 1935 году основатель современного турецкого государства Кемаль Ататюрк присвоил святыне статус музея.

Видео: tripmydream.com

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Турция мусульмане собор мечеть Айя София собор Святой Софии Реджеп Эрдоган

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