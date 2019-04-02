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Президент Алжира Бутефлика объявил об уходе с поста

Сегодня, 23:27

Армия приказала немедленно начать процедуру освобождения 82-летнего Бутефлики от должности

Фото: REUTERS/Ramzi Boudina
Фото: REUTERS/Ramzi Boudina.
Президент Алжира Бутефлика объявил об уходе с поста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3c5/390/5ca3c5390f032.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3c5/390/5ca3c5390f032.jpg Другие страны Армия приказала немедленно начать процедуру освобождения 82-летнего Бутефлики от должности

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил во вторник об уходе с поста. Об этом сообщило агентство Альжери Пресс Сервис.

"Президент Абдельазиз Бутефлика официально уведомил президента Конституционного совета о своем решении прекратить полномочия главы государства", — говорится в коммюнике президентской администрации, которое цитирует агентство.

Ранее во вторник после встречи высшего армейского командования страны заместитель министра обороны, начальник штаба Национальной народной армии Алжира Ахмед Гаид Салах заявил о немедленном запуске процедуры конституционного освобождения президента от должности. По словам военного, армия приказала немедленно начать процедуру освобождения 82-летнего Бутефлики от должности в соответствии со 102-й статьей конституции.

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Статья 102 Основного закона Алжира предусматривает, что в случае "тяжелой и продолжительной болезни" действующего президента Конституционный совет признает главу государства недееспособным. Президент должен сообщить совету о своей неспособности выполнять обязанности. За этим должен последовать созыв парламента, который должен назначить временного главу государства.

В этом случае временным президентом Алжира становится 77-летний Абделькадер Бенсалех, возглавляющий Совет нации (верхнюю палату парламента) с января 2016 года.

Бутефлика занимал высший пост с апреля 1999 года.

Напомним, 3 марта Конституционный совет Алжира принял документы Бутефлики для регистрации в качестве кандидата на пост президента.

Как сообщалось, его планы вновь занять президентский пост вызвали массовые протесты по стране, а на улицы столице республики вышли десятки тысяч демонстрантов.

Позже стало известно, что в Алжире намеченные на 18 апреля 2019 года президентские выборы перенесли в ответ на настоятельное требование народа. 

17 марта премьер-министр страны Нуреддин Бедуи начал консультации по формированию нового правительства. В консультациях принимают участие вице-премьер и министр иностранных дел Рамтан Ламамра, а также представители гражданского общества и политики, требовавшие смены правительства. Новое правительство планируется сформировать как из профессиональных политиков, так и из граждан, которые ранее не имели отношение к политике.

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Тег Алжир, президент, отставка, Бутефлика

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Источник:

ТАСС

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