Президент Алжира готовится объявить об отставке
С конца февраля в Алжире не стихают массовые акции протеста
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика может объявить во вторник о своей отставке. Об этом сообщил в воскресенье вечером телеканал "Ан-Нахар".
Политические источники не исключают, что 82-летний Бутефлика может объявить во вторник о том, что уходит со своего поста, ответив так на призывы о необходимости избежать конституционного вакуума, отмечает "Ан-Нахар".
На минувшей неделе заместитель министра обороны, начальник штаба Национальной народной армии Ахмед Гаид Салах дважды выступил с призывом применить 102-ю статью конституции о недееспособности президента и передать управление государством спикеру верхней палаты парламента. Салах считается очень влиятельной фигурой в Алжире и входит в ближайшее окружение главы государства, которое фактически управляет страной. По словам Салаха, "после завершения срока президентского мандата Бутефлики 28 апреля страна рискует оказаться в конституционном вакууме, а выполнение этого требования армии позволит Алжиру остаться в правовом поле".
Между тем Конституционный суд, который является единственным органом, уполномоченным провозгласить президента недееспособным, так и не ответил на призыв главы Генштаба, хотя планировал собраться на экстренное заседание.
Статья 102 алжирской конституции предусматривает в случае "тяжелой и продолжительной болезни" президента созыв парламента для назначения временного главы государства. В этом случае временным президентом Алжира станет 77-летний Абделькадер Бенсалех, возглавляющий Совет нации (верхнюю палату парламента) с января 2016 года.
С конца февраля в Алжире не стихают массовые акции протеста против продления полномочий Бутефлики, который в силу тяжелых последствий перенесенного в 2013 году инсульта в последние годы не руководит государством. 11 марта Бутефлика в послании к нации объявил об отказе баллотироваться на пятый президентский срок, отсрочке ранее намеченных на 18 апреля президентских выборов, перестановках в правительстве и запуске общенациональной конференции. Однако оппозиция отвергла диалог с властями и отказалась участвовать в общенациональной конференции. Противники правящего режима заявили о намерении продолжать манифестации вплоть до ухода Бутефлики и не ждать 10-12 месяцев, пока будет принята новая конституция и состоятся выборы нового президента.
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