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Президент Алжира готовится объявить об отставке

Сегодня, 03:20

С конца февраля в Алжире не стихают массовые акции протеста

Фото: AFP
Президент Алжира готовится объявить об отставке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/6b3/4de/5c86b34de77f2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/6b3/4de/5c86b34de77f2.jpg Другие страны С конца февраля в Алжире не стихают массовые акции протеста

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика может объявить во вторник о своей отставке. Об этом сообщил в воскресенье вечером телеканал "Ан-Нахар".

Политические источники не исключают, что 82-летний Бутефлика может объявить во вторник о том, что уходит со своего поста, ответив так на призывы о необходимости избежать конституционного вакуума, отмечает "Ан-Нахар".

На минувшей неделе заместитель министра обороны, начальник штаба Национальной народной армии Ахмед Гаид Салах дважды выступил с призывом применить 102-ю статью конституции о недееспособности президента и передать управление государством спикеру верхней палаты парламента. Салах считается очень влиятельной фигурой в Алжире и входит в ближайшее окружение главы государства, которое фактически управляет страной. По словам Салаха, "после завершения срока президентского мандата Бутефлики 28 апреля страна рискует оказаться в конституционном вакууме, а выполнение этого требования армии позволит Алжиру остаться в правовом поле".

Между тем Конституционный суд, который является единственным органом, уполномоченным провозгласить президента недееспособным, так и не ответил на призыв главы Генштаба, хотя планировал собраться на экстренное заседание.

Статья 102 алжирской конституции предусматривает в случае "тяжелой и продолжительной болезни" президента созыв парламента для назначения временного главы государства. В этом случае временным президентом Алжира станет 77-летний Абделькадер Бенсалех, возглавляющий Совет нации (верхнюю палату парламента) с января 2016 года.

С конца февраля в Алжире не стихают массовые акции протеста против продления полномочий Бутефлики, который в силу тяжелых последствий перенесенного в 2013 году инсульта в последние годы не руководит государством. 11 марта Бутефлика в послании к нации объявил об отказе баллотироваться на пятый президентский срок, отсрочке ранее намеченных на 18 апреля президентских выборов, перестановках в правительстве и запуске общенациональной конференции. Однако оппозиция отвергла диалог с властями и отказалась участвовать в общенациональной конференции. Противники правящего режима заявили о намерении продолжать манифестации вплоть до ухода Бутефлики и не ждать 10-12 месяцев, пока будет принята новая конституция и состоятся выборы нового президента.

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Тег Алжир, президент, отставка, Бутефлика

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