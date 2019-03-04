Президент Алжира подал документы для участия в выборах
Очередные президентские выборы в Алжире должны состояться 18 апреля 2019 года
82-летний Абдельазиз Бутефлика, который ранее попал в реанимацию, подал документы для участия в выборах президента Алжира, однако пообещал не находиться на посту весь срок.
Об этом сообщает "DW".
"Несмотря на протесты Абдельазиз Бутефлика 3 марта все же подал в Конституционный совет страны необходимые документы для участия в президентских выборах. В распространенном вечером 3 марта заявлении Бутефлика отметил, что не будет на посту все предусмотренные законом пять лет. Он также пообещал проведение досрочных выборов главы государства, в которых не будет принимать участия", – говорится в сообщении.
Оппозиция ранее заявляла, что будет бойкотировать выборы, если в них будет принимать участие действующий президент.
Напомним: Бутефлика, которому 2 марта исполнилось 82 года, возглавляет страну с 1999 года. В 2013 году он пережил инсульт, после чего очень редко появляется на публике. Критики Бутефлики вменяют ему, что он является марионеткой военных, семейных кланов и влиятельных представителей крупного бизнеса.
Выдвижение больного политика, который руководит страной с 1999 года, на новый срок спровоцировало волну протестов в Алжире. Их главными участниками стали молодежь и творческая интеллигенция. Крупнейшие акции прошли в разных городах страны в минувшую пятницу и собрали более полумиллиона человек. В субботу люди вновь начали выходить на улицы.
Сейчас общественность в Алжире обсуждает различные варианты развития событий в стране. Одним из вероятных сценариев считается перенос выборов на более поздний срок.
Напомним, в последнее время ситуация также обострилась в Венесуэле, где лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом.
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