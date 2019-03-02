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Президент Алжира попал в реанимацию – Администрация готовит важное сообщение

Сегодня, 15:44

82-летний политик был доставлен в Швейцарию на самолете в почти бессознательном состоянии

Фото: AFP
Президент Алжира попал в реанимацию – Администрация готовит важное сообщение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a87/ca6/5c7a87ca66442.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a87/ca6/5c7a87ca66442.jpg Другие страны 82-летний политик был доставлен в Швейцарию на самолете в почти бессознательном состоянии

Администрация президента Алжира объявит в ближайшие часы о важных решениях. Об этом сообщил в субботу телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники в алжирской столице.

По данным телеканала "Аль-Маядин", президент Алжира Абдельазиз Бутефлика находится в отделении реанимации госпиталя при Женевском университете. 82-летний политик был доставлен в Швейцарию на самолете в почти бессознательном состоянии, и врачи крайне обеспокоены за его жизнь.

Первый инсульт случился с Бутефликой в 2013 году. С тех пор алжирский лидер перемещается только в инвалидном кресле. Он с трудом говорит и крайне редко появляется на публике, проводя много времени в зарубежных клиниках. Однако это обстоятельство не помешало ему в феврале выдвинуть свою кандидатуру на очередной пятилетний срок. Президентские выборы в Алжире состоятся в апреле.

По поступающей информации, в настоящее время оппозиционные партии обсуждают план своих действий в контексте запланированных на 18 апреля президентских выборов, в том числе возможность их бойкота.

3 марта завершается отведенный избиркомом страны срок для регистрации кандидатов на выборах. Как ранее заявил глава предвыборного штаба действующего президента Абдельазиза Бутефлики Абдельмалек Салляль, единый кандидат от правящей партии подаст документы в избирком в воскресенье. .

Согласно избирательному кодексу Алжира, выдвиженец на высший государственный пост в стране должен вместе с пакетом документов предоставить в избирком официально завизированную консилиумом врачей медицинскую справку о состоянии своего здоровья.

Выдвижение больного политика, который руководит страной с 1999 года, на новый срок спровоцировало волну протестов в Алжире. Их главными участниками стали молодежь и творческая интеллигенция. Крупнейшие акции прошли в разных городах страны в минувшую пятницу и собрали более полумиллиона человек. В субботу люди вновь начали выходить на улицы.

Сейчас общественность в Алжире обсуждает различные варианты развития событий в стране. Одним из вероятных сценариев считается перенос выборов на более поздний срок.

Напомним, в последнее время ситуация также обострилась в Венесуэле, где лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом.

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Тег выборы, Алжир, протесты

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Источник:

ТАСС

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