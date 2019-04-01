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Президент Алжира решил уйти в отставку

Сегодня, 22:11

Бутефлика продолжит принимать важные решения во время переходного периода

Фото: REUTERS/Zohra Bensemra
Фото: REUTERS/Zohra Bensemra.
Президент Алжира решил уйти в отставку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/262/270/5ca262270ac80.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/262/270/5ca262270ac80.jpg Другие страны Бутефлика продолжит принимать важные решения во время переходного периода

Президент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика покинет пост до окончания своего президентского срока, который истекает 28 апреля, сообщает в понедельник телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на заявление администрации президента.

В то же время в заявлении отмечается, что "Бутефлика продолжит принимать важные решения во время переходного периода".

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Напомним, 3 марта Конституционный совет Алжира принял документы Бутефлики для регистрации в качестве кандидата на пост президента.

Как сообщалось, его планы вновь занять президентский пост вызвали массовые протесты по стране, а на улицы столице республики вышли десятки тысяч демонстрантов.

Позже стало известно, что в Алжире намеченные на 18 апреля 2019 года президентские выборы перенесли в ответ на настоятельное требование народа. 

17 марта премьер-министр страны Нуреддин Бедуи начал консультации по формированию нового правительства. В консультациях принимают участие вице-премьер и министр иностранных дел Рамтан Ламамра, а также представители гражданского общества и политики, требовавшие смены правительства. Новое правительство планируется сформировать как из профессиональных политиков, так и из граждан, которые ранее не имели отношение к политике.

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Тег Алжир, президент, отставка, Бутефлика

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Источник:

Интерфакс-Украина

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