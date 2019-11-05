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Президент Боливии чуть не разбился в авиакатастрофе: видео

5 ноября, 17:59

Вертолет, в котором летел Эво Моралес, совершил экстренную посадку

Боливийский президент едва не разбился в авиакатастрофе. Вертолету, в котором летел Эво Моралес, пришлось идти на экстренную посадку. Произошло это, когда глава страны улетал из поселка в Андах, где открыл новую дорогу. У вертолета после взлета обнаружили поломку в хвостовой части. Вертолет крутило и шатало, он едва не упал на землю. Пилоту удалось приземлить машину. Никто не пострадал. Но все, кто был в вертолете, сильно понервничали.

Напомним, в Украине сейчас идет расследование дела связанного с крушением вертолета. Так вечером 21 октября в Оржицком районе Полтавской области потерпел крушение вертолет, на борту которого находился экс-министр аграрной политики Тарас Кутовой. Полиция открыла уголовное производство.

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Как стало известно, Кутовой сам пилотировал вертолет: по словам вице-премьера Украины Павла Розенко, у Кутового была лицензия пилота, и это был не первый его полет.

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Также недавно в Южной Корее вертолет упал в море. На момент крушения на борту вертолета находились двое мужчин с рыбацкой лодки и пятеро спасателей.

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Боливия вертолет

Источник: Сегодня

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