Президент Боснии напомнил России: Крым – это Украина

Желько Комшич расставил точки в скандале с его "коллегой" по президиуму БиГ Додиком

Желько Комшич / Фото: Flickr

Босния и Герцеговина разделяет официальную позицию Евросоюза относительно незаконной российской аннексии Крыма и, соответственно, выступает против этого.

Об этом заявил член президиума страны Желько Комшич после того, как другой член высшего органа исполнительной власти в БиГ Милорад Додик назвал оккупированный полуостров "частью России".

"Босния и Герцеговина как претендент на статус кандидата в члены ЕС по-прежнему привержена позиции Европейского союза о том, что суверенитет, территориальная целостность и независимость Украины должны уважаться", – гласит текст заявления Комшича.

Боснийский политик назвал слова Додика его личной позицией, а не официальной позицией государства.

Комшич также напомнил о причинах санкций, которые ЕС ввел в отношении России.

"Эти меры были приняты в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию Украины", – резюмировал он, напомнив о том, что санкции до 31 января 2020 года.

Президиум Боснии и Герцеговины является высшим органом исполнительной власти в стране. В него входят три представителя: по одному от хорватов (Комшич), бошняков (Додик) и сербов (Шефик Джаферович), которые избираются одновременно раз в 4 года. Руководство между ними передается по очереди. Сейчас в президиуме председательствует Желько Комшич.

Напомним, в этом году исполнилось пять лет с момента преступной оккупации и последующей аннексии Крыма Россией. О том, удалось ли Украине что-то компенсировать за счет страны-оккупанта, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

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