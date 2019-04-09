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Президент Бразилии не исключил вторжения в Венесуэлу

Сегодня, 06:27

По словам президента Бразилии не следует допустить, чтобы Венесуэла превратилась в новую Кубу или Северную Корею

Фото: AFP
Президент Бразилии не исключил вторжения в Венесуэлу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/15f/555/5ca15f5551c9a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/15f/555/5ca15f5551c9a.jpg Другие страны По словам президента Бразилии не следует допустить, чтобы Венесуэла превратилась в новую Кубу или Северную Корею

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что будет консультироваться с парламентом об участии в вооруженном вторжении в Венесуэлу, если такое развитие событий последует.

"Мы не должны допустить, чтобы Венесуэла превратилась в новую Кубу или Северную Корею", – сказал он. Сейчас, по словам Болсонару, Бразилия совместно с США ведет работу, направленную на то, чтобы посеять раскол в венесуэльской армии.

Жаир Болсонару вместе с тем отметил, что если президент Венесуэлы Николас Мадуро будет свергнут в результате какой-либо иностранной интервенции, то, независимо от того, кто придет к власти, вполне вероятно, что в стране вспыхнет партизанская война, которую организуют сторонники действующего президента.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".


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Тег Бразилия, Венесуэла, США, президент, Мадуро, вторжение, Болсонару

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Интерфакс

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