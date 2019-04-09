Президент Бразилии не исключил вторжения в Венесуэлу
По словам президента Бразилии не следует допустить, чтобы Венесуэла превратилась в новую Кубу или Северную Корею
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что будет консультироваться с парламентом об участии в вооруженном вторжении в Венесуэлу, если такое развитие событий последует.
"Мы не должны допустить, чтобы Венесуэла превратилась в новую Кубу или Северную Корею", – сказал он. Сейчас, по словам Болсонару, Бразилия совместно с США ведет работу, направленную на то, чтобы посеять раскол в венесуэльской армии.
Жаир Болсонару вместе с тем отметил, что если президент Венесуэлы Николас Мадуро будет свергнут в результате какой-либо иностранной интервенции, то, независимо от того, кто придет к власти, вполне вероятно, что в стране вспыхнет партизанская война, которую организуют сторонники действующего президента.
Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле и назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.
Также сообщалось, что высшие чины в командовании Вооруженных сил Венесуэлы регулярно ведут переговоры с оппозицией республики и в частности с Хуаном Гуайдо. Эти переговоры проводятся втайне от главы государства Николаса Мадуро.
Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".
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