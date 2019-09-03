Президент Бразилии отменил участие в саммите по амазонским лесам

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Президент Бразилии Жаир Болсонару не примет участие в международной встрече по Амазонии в Колумбии в связи предстоящей ему 8 сентября операцией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Отавиу Регу Баррус.

"В связи с медицинскими рекомендациями президенту будет необходимо с пятницы перейти на жидкую пищу. Как следствие, поездка в Летисию практически невозможна", — сообщил он. Как пояснил Баррус, правительство рассматривает возможность отправки на встречу представителя главы государства.

6 сентября лидеры южноамериканских государств, на территории которых расположены леса Амазонии, соберутся в колумбийской Летисии для обсуждения вопросов, связанных с природными пожарами в этом регионе.

В начале сентября прошлого года Болсонару тяжело ранили ножом во время встречи с избирателями. Политик провел в больнице более трех недель и перенес две операции. Третье и последнее на данный момент хирургическое вмешательство состоялось в конце января.

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В воскресенье Болсонару сообщил в своем Twitter о предстоящей госпитализации. Один из врачей, наблюдавших президента в ходе предыдущих госпитализаций в больнице им. Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, осмотрел Болсонару в воскресенье утром. Ранее он высказывал опасения относительно возможности образования грыжи в месте ранения.

По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии, что составляет примерно 0,44% территории биома. Помимо пожаров, амазонская сельва страдает от незаконной вырубки, в результате чего площадь лесов сокращается на тысячи квадратных километров ежегодно.

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Согласно совместному докладу Министерства охраны окружающей среды и Министерства науки, технологий, инноваций и коммуникаций Бразилии, в 2018 году уровень вырубки амазонских лесов упал на 72% по сравнению с показателями 2004 года, когда началась реализация федерального плана по борьбе с этой незаконной деятельностью. Однако этот показатель все же превысил на 13,7% показатели 2017 года, а Амазония, где обитают 30 млн разных видов животных, встречаются 80 тыс. видов растений, 2,5 тыс. видов деревьев, 3 тыс. видов рыб, лишилась 7,9 тыс. квадратных километров растительности.

Напомним, на саммите во Франции лидеры G7 договорились учредить фонд в размере 20 млн долларов для борьбы с пожарами в тропических лесах Амазонии.

Однако Бразилия отказалась от помощи стран G7. А глава администрации Болсонару предположил, что эти ресурсы более актуальны для лесовосстановления Европы, а также напомнил Макрону о пожаре в соборе Парижской Богоматери.

Ранее глава Бразилии Болсонару уже издал указ, которым разрешил использование войск для борьбы с пожарами в Амазонии . Срок действия президентского указа — с 24 августа по 24 сентября.

Также мы писали, что министерство сельского хозяйства Чили предложило помощь Бразилии в борьбе с пожарами в лесах Амазонии. Чили может предложить Бразилии своих специалистов, у которых есть опыт в борьбе с лесными пожарами.

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