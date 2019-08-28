Президент Бразилии потребовал извинений от Макрона

На саммите во Франции лидеры G7 договорились учредить фонд в размере 20 млн долларов для борьбы с пожарами

/ Фото: AFP

Президент Бразилии Жаир Болсонару готов обсудить помощь G7 в борьбе с пожарами в Амазонии, если президент Франции Эммануэль Макрон извинится за оскорбления в его адрес. Об этом сообщает BFMTV во вторник, 27 августа.

"Прежде всего, господин Макрон должен отозвать оскорбления против меня", – сказал президент Бразилии и сказал, что Макрон назвал его "лжецом" в вопросе экологических обязательств.

"Прежде чем мы начнем говорить или принимать что-то от Франции... он должен отказаться от этих слов, а потом мы сможем говорить", – отметил он.

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Напомним, на саммите во Франции лидеры G7 договорились учредить фонд в размере 20 млн долларов для борьбы с пожарами в тропических лесах Амазонии.

Однако Бразилия отказалась от помощи стран G7. А глава администрации Болсонару преположил, что эти ресурсы более актуальны для лесовосстановления Европы, а также напомнил Макрону о в соборе Парижской богоматери.

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Ранее глава Бразилии Болсонару уже издал указ, которым разрешил использование войск для борьбы с пожарами в Амазонии . Срок действия президентского указа — с 24 августа по 24 сентября.

Также мы писали, что министерство сельского хозяйства Чили предложило помощь Бразилии в борьбе с пожарами в лесах Амазонии. Чили может предложить Бразилии своих специалистов, у которых есть опыт в борьбе с лесными пожарами.

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