Президент Бразилии придумал странный способ борьбы с изменением климата

Его комментарий прозвучал спустя считанные недели после того, как он столкнулся с осуждением за позицию относительно быстрой вырубки лесов Амазонки

/ Фото: AFP

Президент Бразилии Жаир Болсонару предложил странный способ спасти климат Земли. По его мнению, для этого людям надо меньше гадить.

"Достаточно просто меньше есть", – сказал Болсонару, отвечая на вопрос о защите окружающей среды и обеспечении страны продовольствием.

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"Вы говорите о загрязнении окружающей среды. Достаточно ходить по-большому через день. Это пойдет на пользу всему миру", – цитирует Newsweek слова бразильского президента.

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Его комментарий прозвучал спустя считанные недели после того, как он столкнулся с осуждением за позицию относительно быстрой вырубки лесов Амазонки. Когда Национальный институт космических исследований опубликовал данные о резком повышении вырубки, Болсонару обвинил ведомство в манипуляции с целью навредить имиджу его администрации. Он также уволил директора института физики Рикарду Галвау.

Напомним, Жаир Болсонару официально вступил в должность президента Бразилии 1 января.

Еще будучи кандидатом, Болсонару успел запомниться скандальными высказываниями о женщинах и представителях расовых и секс-меньшинств. Он также является противником защиты окружающей среды: подобно президенту США Дональду Трампу, он планирует выйти из Парижского соглашения по климату.

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