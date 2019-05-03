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Президент Бразилии считает, что Мадуро не принимает самостоятельных решений

3 мая, 01:10

Президент Бразилии Жаир Болсонару утверджает, что Мадуро даже самим собой не распоряжается

Фото: Getty Images

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не принимает самостоятельных решений. С таким утверждением выступил президент Бразилии Жаир Болсонару, – пишет газета Folha de San Paulo.

"Мадуро даже самим собой не распоряжается. Им командуют генералы — кубинские и в большей степени российские", — считает политик. По мнению главы крупнейшего латиноамериканского государства, венесуэльский лидер находится под постоянным наблюдением силовиков.

Напомним, что венесуэльская оппозиция объявила последнюю стадию "Свобода", которая заключается в смене правящего режима. Однако за последние два дня жертвами столкновений с полицией в Каракасе стали как минимум два человека.


Лидер оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что по всей стране в среду прошло 397 демонстраций, 23 из них жестоко подавлены, и пообещал отомстить режиму Мадуро за смерть двух демонстрантов. 

Официальный Каракас в ответ на заявления Гуайдо сообщил, что "небольшая группа военных-предателей пытается совершить государственный переворот".

В свою очередь в МИД Украины призвали к прозрачным выборам в этой страны. Замминистра Сергей Кислица считает, что это единственный выход из кризиса. "С тревогой наблюдаем за столкновениями между протестующими и режимом в Венесуэле. Наши соболезнования близким погибших и раненым. Единственный путь прекратить кровопролитие, узурпацию власти (Николаса) Мадуро, страдания людей – это свободные и прозрачные президентские выборы, сертифицированные международными организациями, в частности ОАГ (Организация Американских государств)".

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Тег Бразилия, Венесуэла, президент, РФ, Мадуро, влияние, Болсонару

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Источник:

ТАСС

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