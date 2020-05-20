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Президент Бразилии "совещался" с голым мужчиной: фото

20 мая, 06:33

Станислав Кожемякин

Жаир Болсонару с юмором отнесся к случившемуся

Хотя президент Бразилии Жаир Болсонару публично отрицает опасность коронавирусной эпидемии, он все же предпочитает проводить правительственные совещания удаленно.

Как сообщает The Daily Mail, во время одной из таких видеотрансляций, которая проходила при помощи сервиса групповых звонков Zoom, перед ним предстал голый мужчина, принимающий душ.

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Инцидент произошел во время организованного главой Федерации промышленности штата Сан-Паулу Паулу Скафом видеозвонка – оконфузился один из 24 участников переговоров.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

В какой-то момент Болсонару перебил Скафа, и сказал: "Паулу, там твой коллега в последнем маленьком квадрате. А, он-таки вышел. Он в порядке?"

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Организатор мероприятия смутился и извинился перед президентом и остальными участниками за случившееся, а министр экономики Пауло Гуэдес решил пошутить, что "участник переговоров изолировался голым у себя дома" и что после такого обсуждения ему понадобился прохладный душ.

Впрочем, Болсонару и сам воспринял случившееся с юмором и сказал, что, "к сожалению, сам все увидел" и рассмеялся.

Однако кем именно оказался опозорившийся мужчина и почему он оставил камеру включенной, осталось неизвестным.

Напомним, что на этой неделе Бразилия вышла на третье место в мире по числу случаев заражения коронавирусом.

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При этом президент Болсонару публично пренебрегает средствами защиты и посещает публичные места без маски.

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Бразилия конфуз душ Жаир Болсонару Zoom

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