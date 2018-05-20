Президент Черногории Джуканович принес присягу

Джуканович сообщил, что Черногория является экономически развитой страной Западных Балкан, лидером реформ и кандидатом на вступление в ЕС

Новоизбранный президент Черногории социалист Мило Джуканович принес присягу в парламенте и официально вступил в должность, сообщают Vijesti.

После инаугурационной церемонии Джуканович сообщил, что Черногория является экономически развитой страной Западных Балкан, лидером реформ и кандидатом на вступление в ЕС.

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Напомним, в Черногории президентские выборы выиграл кандидат от Демократической партии социалистов Мило Джуканович. Джуканович, который выступает за вступление Черногории в Европейский союз, получил 53,9% голосов. Его главный конкурент, выступающий за тесные связи с Россией бизнесмен Младен Боянич набрал 33,4% голосов.

Напомним, осенью 2016 года в Черногории произошла попытка государственного переворота и покушения на тогдашнего премьер-министра Мило Джукановича. По данным правоохранительных органов, в группу заговорщиков помимо сербских националистов входили и два агента российской разведки.

Москва официально отвергла любую причастность к организации путча.