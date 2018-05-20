Президент Черногории Джуканович принес присягу

Сегодня, 20:43

Джуканович сообщил, что Черногория является экономически развитой страной Западных Балкан, лидером реформ и кандидатом на вступление в ЕС

фото AFP
фото AFP

Новоизбранный президент Черногории социалист Мило Джуканович принес присягу в парламенте и официально вступил в должность, сообщают Vijesti.

После инаугурационной церемонии Джуканович сообщил, что Черногория является экономически развитой страной Западных Балкан, лидером реформ и кандидатом на вступление в ЕС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Напомним, в Черногории президентские выборы выиграл кандидат от Демократической партии социалистов Мило Джуканович. Джуканович, который выступает за вступление Черногории в Европейский союз, получил 53,9% голосов. Его главный конкурент, выступающий за тесные связи с Россией бизнесмен Младен Боянич набрал 33,4% голосов.

Напомним, осенью 2016 года в Черногории произошла попытка государственного переворота и покушения на тогдашнего премьер-министра Мило Джукановича. По данным правоохранительных органов, в группу заговорщиков помимо сербских националистов входили и два агента российской разведки.

Москва официально отвергла любую причастность к организации путча.
выборы, Черногория, присяга, президентские выборы, джуканович

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...