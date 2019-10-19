Президент Чили ввел чрезвычайное положение из-за масштабных протестов: фото и видео

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались из-за подорожания проезда в метро

Протесты в Чили. Фото: REUTERS/RG/TC

Протесты в Чили. Источник: Reuters

В Чили, где ранее взорвали полицейский участок, президент Себастьян Пиньера ввел чрезвычайное положение в столице страны из-за протестов, вызванных повышением стоимости проезда в метро. Они переросли в беспорядки.

"Дорогие соотечественники, в связи с множественными и серьезными актами вандализма в отношении станций метро я объявил чрезвычайное положение в провинциях Сантьяго и Чакабуко, а также в коммунах Пуэнте-Альто и Сан-Бернардо", – сказал президент в видеообращении, которое транслировалось в Twitter.

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Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго в понедельник, после того как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо (0,04 доллара) – до максимума в 850 песо (1,2 доллара). По данным полиции на четверг, было задержано более 130 человек. Участники беспорядков нанесли ущерб нескольким станциям метро и сожгли не менее 10 автобусов.

Из-за протестов метро Сантьяго будет закрыто на выходных.

Ранее сообщалось, что протесты, которые начались с недовольства представителей коренного населения Эквадора повышением цен на топливо и мерами жесткой экономии, переросли в масштабные акции протеста с требованием отставки президента страны Ленина Морено.

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