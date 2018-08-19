Президент Египта установил тотальный контроль над интернетом

Еще до подписания нового закона более 500 сайтов уже были заблокированы

Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси подписал новый закон, ужесточающий контроль над Интернетом. Об этом сообщает BBC News.

"По новому законодательству о "киберпреступности", веб-сайты могут быть заблокированы в Египте, если они считаются угрозой национальной безопасности или экономике", – говорится в сообщении.

Любой, кто будет признан виновным в посещении таких сайтов, может понести наказание в виде штрафа или тюремного срока.

Власти говорят, что необходимы подобные новые меры для борьбы с нестабильностью и терроризмом. В свою очередь правозащитные организации обвиняют правительство в попытке сокрушить все политические разногласия в стране.

Каирская ассоциация свободы мнения заявила, что еще до подписания нового закона более 500 веб-сайтов уже были заблокированы в Египте.

В прошлом месяце парламент принял еще один законопроект, который позволил бы контролировать любые аккаунты в социальных сетях с более чем 5000 подписчиками.

Также и украинские депутаты решили защитить нашу страну во всемирной сети – разрешив блокировать сайты, которые несут не только информационную, но и террористическую угрозу.

Стоит отметить, что в Кении планируют использовать систему воздушных шаров от компании Alphabet для раздачи высокоскоростного интернета. Это сможет помочь дать возможность выхода в онлайн жителям отдалённых сельских районов страны

Ранее власти Китая заблокировали свыше 13 тысяч интернет-сайтов и аннулировали аккаунты почти десяти миллионов пользователей.