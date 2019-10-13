Президент Эквадора встретится с лидерами протестов для примирения

Фото: REUTERS / Daniel Tapia

Президент Эквадора Ленин Морено и лидеры протестов запланировали в воскресенье первую встречу между сторонами чтобы урегулировать ситуацию в стране. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на совместное заявление ООН и Католической церкви.

ООН и католическая церковь "информируют эквадорское общество, что после контактов с правительством и организациями из движения, представляющего коренные народы, первая встреча для примирения была созвана 13 октября в Кито – столице страны".

По данным правительства, в ходе протестов в Эквадоре погибли шесть человек, а еще 2,1 тыс. человек были ранены или задержаны.

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Президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, в некоторых городах они переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил о введении чрезвычайного положения .

Кроме того, мы писали, что в ходе протестов люди начали требовать отставку президента Ленина Морено . Демонстранты бросали "коктейли Молотова" и камни в спецотряды полиции, полицейские отвечали слезоточивым газом и избиением людей.

После этого президент Эквадора Ленин Морено вывел на столичные улицы действующие военные подразделения, а также ввел комендантский час.

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