Президент Грузии отказалась общаться на русском с азербайджанцами
При этом президент отметила важность сохранения азербайджанского языка и культуры
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая вступила в должность в декабре минувшего года, заявила, что разные национальности, проживающие на территории страны, должен объединять один язык, однако это не русский. Об этом она сказала в Гардабани во время праздничного мероприятия этнических азербайджанцев по случаю праздника Навруз-байрам, передает Грузия Online.
"Общее будущее основано на том, что нас связывает один язык… Я не могу говорить с вами на русском языке — это исключено, так как это — не язык, который нас объединяет. Я могу выучить несколько слов на азербайджанском и сказать вам "Новруз-байрам изинмубарак". И выучу еще больше. Но ваше будущее, будущее молодежи, и наше общее будущее все-таки зависит от того, чтобы мы говорили на одном языке", — заявила Зурабишвили.
При этом президент отметила важность сохранения азербайджанского языка и культуры.
Напомним, 16 декабря 2018 года в Телави (край Кахети) во дворце грузинского царя Ираклия Второго прошла церемония инаугурации пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили. Зурабишвили принесла клятву на конституции Грузии, после чего прозвучал гимн страны и семь артиллерийских залпов.Пост президента Зурабишвили будет занимать шесть лет.
Между тем, проигравший президентские выборы в Грузии, кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе смог проникнуть через полицейские кордоны и присоединиться на Театральной площади в Телави к нескольким десятками своих сторонников.
Ранее мы писали, что победа Саломе Зурабишвили на президентских выборах в Грузии может задать новый импульс в двухсторонних украинско-грузинских отношениях, и не ожидается никаких подводных камней или смены курса во внешней политике новоизбранной главы грузинского государства в плоскости украинских интересов.
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