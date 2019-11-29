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Президент Грузии отложила визит в Украину: подробности

29 ноября, 08:49

В администрации Зурабишвили назвали причины

Саломе Зурабишвили. Фото: facebook.com/zourabichvilisalome

Саломе Зурабишвили. Фото: facebook.com/zourabichvilisalome

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отложила свой визит в Украину. Об этом сообщает "Грузия.Online" со ссылкой на администрацию президента Грузии.

Как выяснилось, визит в Киев, который был запланирован на ноябрь этого года, перенесли по просьбе украинской стороны.

"В связи с процессами в Украине, по просьбе украинской стороны визит был отложен на 2020 год", - заявили в администрации Зурабишвили.

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Ранее мы сообщали, что в мае президент Украины Владимир Зеленский встречался с Саломе Зурабишвили. Тогда президент Грузии пожелала украинскому президенту успехов на посту и пригласила его посетить Грузию с официальным визитом.

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Фото: kremlin.ru

А тем временем в Грузии не прекращаются протесты. Недавно в Тбилиси участники акции протеста сорвали попытку президента Грузии Саломе Зурабишвили поужинать в одном из ресторанов национальной кухни в центре города.

Видео: youtube.com/channel

Протестные акции в Тбилиси разгорелись после того, как 14 ноября парламент не смог внести изменения в Конституцию – о проведении парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. В результате оппозиция обвинила в этом правящую партию "Грузинская мечта" и ее лидера Бидзину Иванишвили, потребовав распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Данный кризис стал уже вторым за полгода – в июне Тбилиси охватили многотысячные протесты после того, как российского коммуниста Сергея Гаврилова усадили в кресло спикерав местном парламенте.

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Грузия визит отмена Украина Зурабишвили

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