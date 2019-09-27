Президент Ирана предложил перенести штаб-квартиру ООН в более безопасную страну

Перед началом Генеральной Ассамблеи ООН произошел скандал с визами, в котором Иран обвинил США

Хасан Роухани / Фото: AFP

Президент Ирана Хасан Роухани высказался в поддержку идеи перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка.

"Это важное решение. Если нас спросят, то мы проголосуем за то, чтобы штаб-квартиру ООН перенесли в более безопасную и хорошую страну", – заявил Роухани, выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Роухани отметил, что ООН – это "дом мира, дом общения", и США не имеют права мешать приезжать в Нью-Йорк членам ООН.

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"США не должны пользоваться своими преимуществами как принимающая сторона и выдавать визы только тем, кто им нравится", - сказал Роухани.

Перед началом Генеральной Ассамблеи ООН произошел скандал с визами, в котором Иран обвинил США в том, что они не выдавали визы иранской делегации. В итоге незадолго до начала Генассамблеи стало известно, что визы иранская делегация получила.

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В минувший вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что американская сторона не выдала визы ему, его коллеге из Госдумы Леониду Слуцкому и нескольким сотрудникам МИД РФ – членам делегации, которая отправлялась на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке.

В американском посольстве в РФ назвали произошедшее "частным случаем", воздержавшись от дальнейших комментариев.





Видео: Facebook

Ранее украинский президент Владимир Зеленский, который продолжает свой визит в США, выступил за обновление Организации Объединенных Наций, поскольку ее механизмы "начинают давать сбой". Об этом он заявил, выступая с трибуны во время общих прений на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября.

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