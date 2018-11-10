Президент Ирана рассказал, как новые санкции США повлияли на экономику страны

Сегодня, 18:14

По его словам, Вашингтон пытается психологически надавить на Иран

Фото: GETTY
Фото: GETTY

Новые санкции США не стали сюрпризом и никак не отразились на экономике Ирана. Об этом заявил президент страны Хасан Рухани, передает Reuters.

"Санкции не повлияли на нашу экономику, потому что Америка уже использовала все имеющееся в ее распоряжении оружие, и против нас не было введено ничего нового", – заявил Рухани.

По его словам, Вашингтон оказывает лишь психологическое давление, выпустив "длинный список банков, их филиалов... и авиакомпаний и их самолетов".

Президент Ирана также отметил тот факт, что санкции Трампа не коснутся восьми стран, а это, по его словам, свидетельствует о том, что "Америка не может сократить экспорт нефти Ирана до нуля".

Напомним, 5 ноября вступили в силу все санкции США против Ирана, которые существовали до подписания Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года. Они направлены прежде всего на банковский сектор, нефтяную промышленность и транспортную отрасль. Санкции распространяются также и на предприятия, которые будут продолжать торговлю с Ираном. В случае продолжения ведения бизнеса с иранскими предприятиями компании рискуют оказаться вне финансовой системы США.

Также сообщалось, что американские военные боятся, что Иран может дать военный ответ на санкции США.
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