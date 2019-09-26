Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать новое правительство

/ Фото: AFP

Президент Израиля Реувен Ривлин поручил премьер-министру Биньямину Нетаньяху сформировать новое правительство страны.

Об этом сообщает Washington Post.

"Президент Израиля Реувен Ривлин поручил премьер-министру Биньямину Нетаньяху сформировать следующее правительство", – говорится в сообщении.

Реклама

Свое решение президент озвучил в ходе переговоров между Нетаньяху и соперником Бенни Ганцем с формирования правительства широкого единства.

Читайте также: В Израиле задержали министра Палестины по делам Иерусалима

В тренде Конгресс США официально инициировал процедуру импичмента Трампа

Ранее в среду Центральная избирательная комиссия Израиля опубликовала окончательные результаты голосования 17 сентября, в ходе которого партия "Ликуд" Беньямина Нетаньяху получила 32 места, а блок "Кахоль-Лаван" Бени Ганца – 33 места в парламенте. Однако кандидатура Нетаньяху в качестве премьера получила поддержку 55 депутатов Кнессета, а кандидатуру Ганца поддержали 54.

Напомним, премьер-министр Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху предложил в четверг, 19 сентября, своему основному сопернику на парламентских выборах – лидеру блока центристских партий "Кахоль-Лаван" Бени Ганцу – создать правительство широкого единства. Однако тот отказался.

Это уже вторые парламентские выборы в Израиле в нынешнем году. Первые состоялись в апреле, однако тогда основные конкуренты – правая партия Нетаньяху "Ликуд" и левая оппозиционная "Кахоль-Лаван" – получили одинаковое количество мест в Кнессете, по 35. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правящую коалицию. Парламент был распущен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама