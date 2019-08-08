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Президент Кыргызстана созвал Совет безопасности из-за политического кризиса

Сегодня, 00:09

Жээнбеков прервал свой недельный отпуск, вернулся в Бишкек

/ Фото: Pixabay

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков намерен в четверг провести срочное заседание Совета безопасности страны.

Отмечается, что он прервал свой недельный отпуск, вернулся в Бишкек и утром 8 августа проведет заседание Совета безопасности.

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Напомним, что в Кыргызстане спецназ со стрельбой захватил экс-президента Атамбаева

Ранее сообщалось, что порядка тысячи сторонников Атамбаева заблокировали дорогу на подъезде к дому бывшего президента в селе Кой-Таш. В село прибыли около 300 сотрудников спецназа МВД и ГКНБ, но сторонники Атамбаева не давали им проехать к его дому.

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Ближе к ночи из Бишкека к резиденции в Кой-Таше были стянуты дополнительные силы и готовился новый штурм дома. Сторонники Атамбаева также начали отстреливаться. Был ранен в грудь сотрудник спецназа, которому пуля пробила бронежилет.

В то же время дочь Алмазбека Атамбаева – Алия Шагиева – заявила, что ее отец до сих пор находится в Кой-Таше: "Во-первых, мой отец никуда не сбегал, никто его не задержал, и то, что он якобы находится в безопасности — наглая ложь. Он до сих пор в Кой-Таше".

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Также стало известно, что действующий президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и направился в Бишкек, сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

Напомним, это не первый случай, когда правоохранительные органы Кыргызстана интересуются бывшими лидерами государства.

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Так, первый президент Кыргызстана (1990-2005) Аскар Акаев в апреле 2005-го в результате "тюльпановой революции" сложил с себя полномочия президента и бежал в Россию .

Вступивший вслед за ним на должность главы государства Курманбек Бакиев (2005-2010) ушел в отставку в результате второй революции в Кыргызстане. Бежал в Беларусь; на Родине заочно приговорен к 24 годам колонии строгого режима.

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Кыргызстан атамбаев Совет безопасности Жээнбеков

Источник: ТАСС

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