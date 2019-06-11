Сделать стартовой
26,38
29,81
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Президент Молдовы отменил роспуск парламента

11 июня, 11:54

Игорь Додон аннулировал декрет Павла Филипа об объявлении досрочных выборов как неконституционный

Игорь Додон
Игорь Додон. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Молдавский президент Игорь Додон отменил указ о роспуске парламента, подписанный исполняющим обязанности главы правительства страны Павлом Филипом и поддержанный местным Конституционным судом.

Читайте также

"Декрет о роспуске парламента и объявлении досрочных выборов в парламент 6 сентября, подписанный Павлом Филипом, не соответствует конституционными нормам, поэтому сегодня я подписал указ об аннулировании этого декрета", — объявил глава Молдовы на брифинге после заседания Высшего совета безопасности 11 июня.

Напомним, ранее Додон и сам выражал готовность распустить парламент, однако заявлял он об этом до того, как Социалистическая партия и блок ACUM сформировали коалицию, после чего в стране появилось правительство с женщиной-премьером Майей Санду.

Как мы уже писали, с тех пор политический кризис в стране углубился и два правительства – как Санду, так и демократа Филипа – провели параллельные заседания. На встрече новый Кабмин единогласно поддержал увольнение главы Держинспектората полиции Александра Пынзаря.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Молдова, Додон, Санду, Филип

Вы сейчас просматриваете новость " Президент Молдовы отменил роспуск парламента". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Молдове суд отстранил от власти президента: появилась реакция Додона (дополнено)

9 июня, 11:15

Теперь обязанности президента страны будет исполнять и.о. премьер-министра Филип

Узурпация власти: парламент Молдовы выступил против премьера Филипа

9 июня, 12:28

Депутаты призвали силовиков и полицию не подчиняться незаконным указам премьера

В Молдове начались протесты, заблокированы госучреждения

9 июня, 09:16

Активисты полным ходом разбивают палатки возле министерств – протестуют против президента и новых чиновников

Политическое противостояние в Молдове: армия страны сделала заявление

Вчера, 11:16

Национальная армия продолжает свою деятельность в обычном режиме, не участвует в кризисе и останется вне политических игр

Российский сценарий и военная угроза: чем кризис в Молдове грозит Украине

Вчера, 15:09

Обострение ситуации в Молдове – опасный звоночек для Украины, считает эксперт

Политический кризис в Молдове: появилась реакция МИД и СНБО

Вчера, 08:30

Киев призывает ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля

Назван самый вредный суп, который так любят россияне

Когда у человека наступает старость

​Эти продукты «забирают» молодость

Зеленский ответил на петицию о том, когда уйдет в отставку

Громкое заявление Меркель по проекту Путина против Украины

Почему у пионеров в СССР были запрещены рукопожатия

Украинцев хотят ограничить в праве пользоваться телефонами

"Вспоминаю, как 22 года назад не добил мяч в ворота киприотов"

"Это просто издевательство": в сети показали огромные очереди...

Кравец оригинально поздравила Зеленского с победой на выборах

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Сегодня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Вчера, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

9 июня, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

9 июня, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Правила снятия наличных в банках Украины меняются с июня

Решение Зеленского по Донбассу: появилась первая реакция Кремля

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь