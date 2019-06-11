Президент Молдовы отменил роспуск парламента

Игорь Додон аннулировал декрет Павла Филипа об объявлении досрочных выборов как неконституционный

Игорь Додон. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Молдавский президент Игорь Додон отменил указ о роспуске парламента, подписанный исполняющим обязанности главы правительства страны Павлом Филипом и поддержанный местным Конституционным судом.



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"Декрет о роспуске парламента и объявлении досрочных выборов в парламент 6 сентября, подписанный Павлом Филипом, не соответствует конституционными нормам, поэтому сегодня я подписал указ об аннулировании этого декрета", — объявил глава Молдовы на брифинге после заседания Высшего совета безопасности 11 июня.

Напомним, ранее Додон и сам выражал готовность распустить парламент, однако заявлял он об этом до того, как Социалистическая партия и блок ACUM сформировали коалицию, после чего в стране появилось правительство с женщиной-премьером Майей Санду.

Как мы уже писали, с тех пор политический кризис в стране углубился и два правительства – как Санду, так и демократа Филипа – провели параллельные заседания. На встрече новый Кабмин единогласно поддержал увольнение главы Держинспектората полиции Александра Пынзаря.

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