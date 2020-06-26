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Президент одной из крупнейших стран мира переболел коронавирусом

26 июня, 13:42

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Глава Бразилии Жаир Болсонару считает, что инфекция протекала у него бессимптомно

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который ранее отрицал появившиеся в СМИ сообщения о том, что он якобы заразился коронавирусом, вдруг выразил уверенность, что он все же переболел COVID-19, но бессимптомно.

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Об этом, как передает портал Folha de S.Paulo, глава государства заявил во время еженедельного онлайн-брифинга 25 июня.

"Я не знаю, был ли у меня вирус. Я сдал два отрицательных теста. Некоторые думают, что я уже переболел, но сам я ничего не почувствовал. Я могу сделать новый тест на наличие антител. Но я думаю, что у меня все же был вирус", – сказал Болсонару, допустив, что переболеет большинство населения Бразилии.

Напомним, что Бразилия сохраняет второе место в мире по распространению COVID-19 (более 1,22 млн случаев). Эта страна – вторая в мире после США, где количество инфицированных перевалило за миллион.

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Болсонару, который долгое время был COVID-диссидентом и вообще отрицал угрозу коронавируса, теперь признал, что от этой инфекции скончались уже более 55 тысяч его соотечественников. Несмотря на это, он выступил за постепенный выход из карантина, поскольку в больницах страны "достаточно коек".

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Также сообщалось, что накануне в Бразилии сообщили о втором по величине количестве новых случаев коронавируса за сутки – в стране заразились 42 725 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Бразилия коронавирус Жаир Болсонару

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