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Президент Палестины объявил о выходе из всех соглашений с Израилем и США

20 мая, 03:49

Елена Вус

Аббас подчеркнул, что Палестина готова вернуться к переговорам при посредничестве третьей стороны

Президент Палестины Махмуд Аббас во вторник объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США.

Об этом сообщает WAFA

"Организация освобождения Палестины и палестинское государство с сегодняшнего дня снимают с себя все обязательства по всем соглашениям с правительствами США и Израиля, а также от всех обязательств, основанных на этих соглашениях и договоренностях, включая сферу безопасности", — сказал Аббас.

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Причиной выхода палестинской стороны из договоренностей является намерение Израиля при поддержке США присоединить земли Палестины.

Кроме того, Аббас добавил, что Израиль должен понести ответственность за попытки аннексировать оккупированные палестинские территории. Он также обвинил США в содействии Израилю.

"Мы считаем ее главным партнером израильского оккупационного правительства во всех его агрессивных и несправедливых решениях и мерах против нашего народа", — подчеркнул он.

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По словам Аббаса, Палестина готова вернуться к переговорам по палестино-израильскому конфликту только при посредничестве третьей стороны.

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Он также призвал включить Палестину в состав международных организаций и институтов.

Как сообщалось, 17 мая в Израиле утвердили новый состав правительства, которое включает двух премьер-министров одновременно. Биньямин Нетаньяху и Бени Ганц будут сменять друг друга. После этого Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать палестинские территории в пользу еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине.

Ранее Дональд Трамп обнародовал план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Он предусматривает признание Израилем Палестины как государства, однако, палестинцы должны при этом достичь ряда критериев. В частности, речь идет об искоренении терроризма и так называемого возмездия за убийство, установлении свободы слова, проведении политических реформ и борьбе с бедностью.

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