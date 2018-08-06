Президент Сербии сравнил Хорватию с Гитлером

Власти Хорватии пока не комментировали слова Вучича

Президент Сербии Александар Вучич, который ранее обвинил зарубежные спецслужбы в кризисе в Косово, сравнил Хорватию с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером из-за высылки более 200 тыс. сербов в конце хорватской войны 1991-1995 годов за независимость.

Как сообщает Радио Свобода, его заявление прозвучало во время чествования памяти погибших в результате хорватской военной операции Буря.

"Гитлер хотел мир без евреев, Хорватия – без сербов. В обоих случаях были призывы к окончательному решению", – заявил Вучич.

Власти Хорватии пока не комментировали слова Вучича.

Ранее президент Сербии тогда еще Борис Тадич принес официальные извинения хорватам, пострадавшим в ходе войны 1991-1995 годов.

После провозглашения независимости Хорватии местные сербские националисты при поддержке Белграда создали примерно на трети ее территории самопровозглашенное государство – Сербскую Краину. Вооруженный конфликт, в ходе которого подвергались ракетным обстрелам Загреб и Дубровник, унес жизни более 20 тысяч человек.

Лидер сербского государства впервые принес извинения за эту войну.

Ранее, это сделали президенты Хорватии и Черногории, Стипе Месич и Светозар Марович.

Отношения между Сербией и Хорватией, которая является членом ЕС и НАТО, остаются напряженными.