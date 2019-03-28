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Президент Северной Македонии устроил демарш из-за переименования страны

Сегодня, 12:46

Второй и последний пятилетний срок президента Гьорге Иванова заканчивается 12 мая

Георге Иванов Фото: скриншот с видео
Георге Иванов Фото: скриншот с видео.
Президент Северной Македонии устроил демарш из-за переименования страны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ca5/fb1/5c9ca5fb10196.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ca5/fb1/5c9ca5fb10196.jpg Другие страны Второй и последний пятилетний срок президента Гьорге Иванова заканчивается 12 мая

Парламентарии Северной Македонии во второй раз одобрили пакет законов, которые президент Гьорге Иванов отказывается подписывать в знак протеста из-за переименования страны. Об этом сообщает Ekathimerini.

В документах фигурирует новое название страны, Гьорге Иванов утверждает, что они нарушают конституцию и национальные интересы.

Однако по закону президент обязан подписывать законопроекты, утвержденные парламентом во второй раз.

Второй и последний пятилетний срок Иванова заканчивается 12 мая.

Он был ярым противником соглашения об изменении имени, подписанного с Грецией, которое положило конец возражениям Афин против вступления Северной Македонии в НАТО.

Напомним, 6 февраля постоянные представители всех 29 стран-членов НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в НАТО. Следующий шаг на десятилетнем пути страны в Североатлантический альянс – ратификация протокола парламентами уже находящихся в составе альянса государств, после чего он поступит для ратификации в парламент Македонии. Как ожидается, этот процесс завершится уже в этом году, после чего на декабрьском саммите НАТО в Лондоне, на котором блок отметит свое 70-летие, страна официально станет его 30-м членом.

Как известно, для этого Македонии пришлось внести поправки в конституцию и сменить свое название с "Республики Македония" на "Республику Северная Македония".

Как мы уже писали, это стало возможным после заключения так называемого Преспанского соглашения с Грецией, которая выступала против вступления страны в НАТО из-за региона Македония, который входит в Грецию.

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Тег Македония, Иванов, Северная Македония

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