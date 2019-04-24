Президент Шри-Ланки уволит глав всех спецслужб после терактов

Также президент намерен в ближайшее время провести реорганизацию полиции, службы безопасности и других силовых ведомств

Фото: AFP

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена принял решение отправить в отставку руководителей всех ведомств, которые отвечают за обеспечение безопасности в стране.

Сирисена заявил, что сменит глав спецслужб в течение суток. Также президент намерен в ближайшее время провести реорганизацию полиции, службы безопасности и других силовых ведомств.

Глава государства пояснил, что спецслужбы получили информацию о подготовке терактов, однако не поставили его в известность. "Сотрудники службы безопасности, которые получили данные от разведки от иностранного государства, не поделились ими со мной. Мы могли бы вовремя среагировать. Я решил принять строгие меры в отношении этих должностных лиц", — сказал Сирисена.

Ранее 23 апреля стало известно, что разведка США и Индии предупреждала Шри-Ланку о готовящихся терактах еще в начале апреля. Иностранные спецслужбы представили подробный доклад, в котором фигурировало не только название экстремистской группировки, но и конкретные имена подозреваемых.

21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов, в результате которых погиб 321 человек, более 520 — ранены. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии.

Не менее 45 из 321 жертвы серии взрывов, которые прогремели на Шри-Ланке на католическую Пасху, были детьми и подростками.

Напомним, что ответственность за трагедию на себя взяли боевики из террористической группировки "Исламское государство", однако доказательств своей причастности к теракту не предоставили.

Также мы писали, что в рамках расследования случившегося были задержаны 40 человек, в том числе водитель фургона, который предположительно использовался террористами-смертниками, а также владелец дома, где проживали некоторые из них.

Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик. Подробнее в видеосюжете:

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