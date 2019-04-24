Президент Шри-Ланки уволит глав всех спецслужб после терактов
Также президент намерен в ближайшее время провести реорганизацию полиции, службы безопасности и других силовых ведомств
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена принял решение отправить в отставку руководителей всех ведомств, которые отвечают за обеспечение безопасности в стране.
Сирисена заявил, что сменит глав спецслужб в течение суток. Также президент намерен в ближайшее время провести реорганизацию полиции, службы безопасности и других силовых ведомств.
Глава государства пояснил, что спецслужбы получили информацию о подготовке терактов, однако не поставили его в известность. "Сотрудники службы безопасности, которые получили данные от разведки от иностранного государства, не поделились ими со мной. Мы могли бы вовремя среагировать. Я решил принять строгие меры в отношении этих должностных лиц", — сказал Сирисена.
Ранее 23 апреля стало известно, что разведка США и Индии предупреждала Шри-Ланку о готовящихся терактах еще в начале апреля. Иностранные спецслужбы представили подробный доклад, в котором фигурировало не только название экстремистской группировки, но и конкретные имена подозреваемых.
21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов, в результате которых погиб 321 человек, более 520 — ранены. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии.
Не менее 45 из 321 жертвы серии взрывов, которые прогремели на Шри-Ланке на католическую Пасху, были детьми и подростками.
Напомним, что ответственность за трагедию на себя взяли боевики из террористической группировки "Исламское государство", однако доказательств своей причастности к теракту не предоставили.
Также мы писали, что в рамках расследования случившегося были задержаны 40 человек, в том числе водитель фургона, который предположительно использовался террористами-смертниками, а также владелец дома, где проживали некоторые из них.
Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик. Подробнее в видеосюжете:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Президент Шри-Ланки уволит глав всех спецслужб после терактов". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Каждая седьмая жертва кровавого теракта на Шри-Ланке – ребенок
В ЮНИСЕФ подсчитали, что в результате взрывов в Коломбо и других городах погибли не менее 45 детей и подростков
"Пасхальный" теракт на Шри-Ланке: число погибших превысило 320
Еще более 520 человек были ранены, а 375 из них все еще находятся в больницах
Серия терактов в Шри-Ланке: число жертв достигло 310
В полиции Шри-Ланки озвучили новые данные по жертвам нападения
Трое детей самого богатого человека Дании погибли в терактах на Шри-Ланке
В сети появились последние снимки детей бизнесмена Андерса Холха Повлсена