Президент Туниса предложил уравнять женщин с мужчинами в правах наследования

Президент Туниса Беджи Каид Эссебси выступил с инициативой предоставить женскому населению страны равные с мужчинами права в сфере наследования имущества, сообщает в понедельник сайт ливанского издания "Дейли стар".

"Я высказываюсь в пользу того, чтобы равенство при наследовании обрело силу закона", – заявил президент.

Теперь эту инициативу должен одобрить парламент.

Издание отмечает, что эта идея вызвала неоднозначную реакцию у тунисских политиков и общественности. Президенту даже пришлось создать в 2017 году специальный комитет, занимающийся вопросами расширения прав женщин. При этом власти, имея дело с консервативной оппозицией, предложили внести следующую поправку: любая семья, желающая придерживаться прежних законов в сфере наследования, имеет на это право.

В прошлую субботу тысячи человек собрались перед парламентом на акцию протеста против изменений в законах о наследстве .

Источник напоминает, что Тунисом управляет коалиция светских сил и умеренных исламистов, которая приняла в 2014 году новую конституцию. При этом, уточняет издание, женщины в Тунисе пользуются большими правами, чем в других странах региона.

Однако, замечает "Дейли стар", законодательство о наследовании основывается на исламском праве, которое отдает предпочтение при разделе имущества мужчинам, получающим в два раза больше, чем женщины.

Напомним, правительство Туниса решило задействовать подразделения армии ввиду массовых протестов в стране, вызванных высокими ценами и налогами.

Протесты начались на фоне роста цен, а также повышение налогов, на что правительство пошло из-за необходимости сократить значительный дефицит бюджета. Тунис считается единственной историей успеха демократии в арабском мире, впрочем, после бегства Бен Али в 2011 году в североафриканской стране сменилось семь правительств, ни одно из которых не сумел оздоровить экономику. Показатель безработицы на конец прошлого года составил более 15 процентов, годовая инфляция составила 6,4 процента.

Ранее мы писали, что в Тунисе застряла новая группа украинских туристов.