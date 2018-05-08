Президент Турции разозлился на Францию из-за предложения "изменить Коран"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "невежественным" манифест французских деятелей и интеллектуалов, в котором утверждается, что некоторые отрывки Корана, которые вызывают ненависть и насилие, должны быть удалены. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

"Эй, Запад! Вы продолжаете атаковать нашу священную книгу. Вы должны знать, что мы не будем нападать на ваши священные книги, но мы вас уничтожим", – заявил Эрдоган на встрече парламентской группы его партии "Справедливости и развития" во вторник, 8 мая.

Его комментарии были озвучены после того, как 300 французских интеллектуалов и политиков, в частности, бывший президент Николя Саркози и бывший премьер-министр Мануэль Вальс подписали манифест, опубликованный 21 апреля в издании Le Parisien.

В манифесте говорилось, что ряд отрывков Корана призывают к насилию и ненависти к евреям, христианам и неверным.

Эрдоган обвинил западные страны в том, что они "исламофобские, тюркофобские, ксенофобские и расистские".

"Да кто вы такие, чтобы нападать на нашу священную книгу? Интересно, они когда-то читали Библию или Тору? Если да, они, вероятно, должны также требовать запрета Библии", – заявил Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявил, что за военными операциями "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" в Сирии последуют новые, чтобы "очистить свои границы от террористов".

Также части ВС Турции и отряды сирийской оппозиции 18 марта вошли в осажденный анклав сирийских курдов Африн. Как известно, Африн является главным центром анклава, контролируемого YPG, на границе с Турцией. По данным Сирийского центра мониторинга прав человека, там проживает около 350 тысяч человек.