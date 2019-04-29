Президент Туркмениcтана прочитал рэп про жеребенка

Глава государства прочитал рэп про ахалтекинского жеребенка по прозвищу Ровач

Фото: Getty Images

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов зачитал рэп. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Туркменское телевидение.

Глава государства прочитал рэп про ахалтекинского жеребенка по прозвищу Ровач (Благополучный). Выступление состоялось на праздничных скачках в честь Национального праздника туркменского коня.

В июле 2018 года ушедший в отпуск Бердымухамедов вместе со своим внуком Керимгулы впервые попробовал себя в качестве рэп-исполнителя. Тогда он посвятил композицию международному авторалли "Амуль-Хазар 2018". В декабре Бердымухамедов исполнил песню собственного сочинения на предновогоднем банкете.

Ранее государственное телевидение выпустило ролик с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Верхом на коне он осматривал новостройки Ашхабада. На видео президент рассекает на фоне современных районов Ашхабада. Он одет в спортивный костюм, в руках у него стек, им он подгоняет лошадь. Параллельно глава государства раздает распоряжения подчиненным.

Ранее Гурбангулы Бердымухамедов решил играть в коммандос. В Интернете появился ролик, в котором туркменский лидер в камуфляже ведет стрельбу из пистолета-пулемета, винтовки и пистолета, а также метает нож.

Также, какое-то время назад, президент Туркменистана победил на скачках и выиграл внедорожник.

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