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Президент Узбекистана дал своим силовикам полгода на избавление от лишнего веса

Сегодня, 21:18

О проблеме избыточного веса Мирзияев говорил и раньше

Фото: Getty Images
Президент Узбекистана дал своим силовикам полгода на избавление от лишнего веса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d79/bf8/5c7d79bf83fbf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d79/bf8/5c7d79bf83fbf.jpg Другие страны О проблеме избыточного веса Мирзияев говорил и раньше

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев раскритиковал чиновников МВД и Министерства обороны за избыточный вес, и дал им 3-6 месяцев на похудение.

Об этом сообщает "Озодлик" ("Радио Свобода"), ссылаясь на узбекские СМИ. Так, в ходе встречи с активистами Наманганской области, состоявшейся 1 марта, президент республики отдельно остановился на теме избыточного веса некоторых сотрудников силовых структур.

"Нам не нужен офицер, сотрудник органов внутренних дел с избыточным весом. Как в таком состоянии он сможет ловить преступников? Пусть занимается спортом. Это нужно не для меня, а для их здоровья. Мы дадим им время: три или шесть месяцев, пусть за это время приведут себя в порядок и сбросят лишний вес", – цитирует слова президента Мирзияева интернет-издание Daryo.uz.

Отмечается, что о проблеме избыточного веса Мирзияев говорил и раньше. В частности – во время видеоселекторного совещания 9 ноября 2018 года, посвященного результатам медицинских реформ.

Тогда президент страны заявил, что "вследствие малоподвижного образа жизни и неправильного питания половина населения Узбекистана имеет лишний вес, у 46 процентов повышенное содержание холестерина в крови, у 31 процента – высокое кровяное давление".

После совещания появилась информация о том, что в некоторых госучреждениях Узбекистана от сотрудников требуют срочно похудеть. В некоторых госстуктурах сотрудникам раздавали внутренние инструкции по поводу приведения веса в норму.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев установил государственным чиновникам страны 24-часовой рабочий день, а отдыхать смогут лишь с его личного разрешения.

Также в Узбекистане тысячи людей задержаны за "бесцельные прогулки".

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Тег Узбекистан, президент, силовики, лишний вес, Мирзиеев

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Источник:

УНИАН

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