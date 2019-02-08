Президент Венесуэлы отправил письмо Папе Римскому
Мадуро просит поспособствовать диалогу между венесуэльцами
Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил Папе Римскому письмо, чтобы тот поспособствовал диалогу между венесуэльцами. Об этом президент заявил в пятницу журналистам.
"Я отправил Папе Римскому письмо. Мы ожидаем ответа, хотим, чтобы он способствовал диалогу между венесуэльцами", — сказал он.
Как сообщило агентство АНСА, государственный секретарь (глава правительства) Ватикана кардинал Пьетро Паролин подтвердил получение письма от Мадуро. В то же время кардинал воздержался от дальнейших комментариев. Ранее папа Франциск сказал, что стоит на стороне всего венесуэльского народа. Ватикан подчеркнул, что готов взять на себя роль посредника, если об этом попросят обе стороны.
В свою очередь лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо тоже направил письмо Папе Римскому в расчете на то, что рассчитывает на посреднические усилия Ватикана при разрешении кризиса в Венесуэле, которые, как он надеется, будут нацелены на отказ президента Мадуро от власти в целях стабилизации обстановки в стране. По его мнению, с учетом высокого морального авторитета, которым обладают Ватикан и Папа Римский, чиновники и военнослужащие, которые поддерживают Мадуро, могут быстрее согласиться на предложенную им амнистию.
Как сообщалось, большая часть стран ЕС приняли решение по признанию Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Запад отмечает, что серьезно рассчитывает на временного главу государства по разрешению кризиса.
Также группа Лимы выступила в поддержку временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и призывает обеспечить свободный доступ гуманитарной помощи в страну.
Напомним, Соединенные Штаты призвали страны Южной Америки оказать помощь протестующим в Венесуэле.
В свою очередь, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы.
В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия, Турция и Румыния.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Президент Венесуэлы отправил письмо Папе Римскому". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мадуро заявил, что не допустит нарушения границ Венесуэлы
Мадуро при этом подчеркнул, что все, кто пытался устраивать беспорядки в бедных районах использованием огнестрельного оружия, уже арестованы
Мировой нефтяной гигант "сбежал" из Венесуэлы
Компании пришлось эвакуировать сотрудников и закрыть все счета из-за санкций США