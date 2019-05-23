Президент ЮАР переизбран на новый срок

Ожидается, что в ближайшие дни Рамафоса объявит состав своего нового правительства

Фото: AFP

Нынешний президент ЮАР Сирил Рамафоса в среду официально переизбран главой государства. Его кандидатуру утвердил парламент страны в ходе первого заседания после прошедших ранее в мае выборов.

По итогам выборов правящая партия "Африканский национальный конгресс" (ANC), лидером которой является Рамафоса, потеряла значительное количество мест в парламенте, однако ей удалось сохранить большинство. Они располагают 230 из 400 мест.

Таким образом, отмечают СМИ, процедура утверждения по сути была лишь формальностью, поскольку никаких других кандидатов одержавшей победу на выборах ANC выдвинуто не было.

Ожидается, что в ближайшие дни Рамафоса объявит состав своего нового правительства.

Президентский срок в ЮАР составляет пять лет. Рамафоса стал главой государства в феврале 2018 года. Он сменил на этом посту Джейкоба Зуму, который ушел в отставку.

Напомним, Зума заявил об уходе в отставку 15 февраля минувшего года во время телевизионного обращения к нации в связи с давлением правящего Африканского национального конгресса (АНК). На должность нового лидера страны был избран бывший вице-президент Сирил Рамапоса. Он пообещал согражданам приложить усилия в борьбе с коррупцией.

Ранее парламент ЮАР проголосовал против вотума недоверия Джейкобу Зуме.

Отмечается, что это была уже не первая попытка вынести вотум недоверия Дж.Зуме, который с 2009 года возглавляет эту страну. Однако все предыдущие попытки были блокированы большинством правящего "Африканского национального конгресса" (АНК) в парламенте.

Скандал был связан с сериями обвинений в коррупции. Кроме того, широкое недовольство вызвало также его решение уволить ряд высокопоставленных чиновников

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