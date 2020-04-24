Президент ЮАР запутался в маске от коронавируса: курьезное видео

Сирил Рамафоса не мог не ожидать, что обычное медицинское средство защиты окажет ему ярое сопротивление

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса оконфузился во время брифинга на тему коронавируса.

Объявив на пресс-конференции об ослаблении с 1 мая ряда карантинных мер, глава ЮАР некоторое время не мог справиться с, на первый взгляд, простой задачей – надеть медицинскую маску.

Как видно на видео случившегося 23 апреля инцидента, сначала Рамафоса надел маску себе на глаза, после чего резинки несколько раз соскочили у него с ушей.

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Впрочем, спустя не менее 10 секунд "борьбы", глава государства все же сумел надеть защитное средство верно.

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Стоит отметить, что всего в ЮАР зарегистрировано почти 4 тысячи зараженных коронавирусной инфекцией, из которых 75 человек погибли.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выразил опасения насчет ситуации с COVID-19 в ряде регионов, в том числе и Африке, где большинство стран "находятся на ранних стадиях эпидемии".

Напомним, по словам украинской бегуньи Кристины Стуй, которая застала начало эпидемии коронавируса в ЮАР, Рамафоса приказал не лечить туристов от инфекции, потому что их "медицина плохо справляется со своими гражданами, поэтому туристов принимать в больницах не будем".

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