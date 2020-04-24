Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,01
29,14
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Президент ЮАР запутался в маске от коронавируса: курьезное видео

24 апреля, 12:54

Станислав Кожемякин

Сирил Рамафоса не мог не ожидать, что обычное медицинское средство защиты окажет ему ярое сопротивление

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса оконфузился во время брифинга на тему коронавируса.

Объявив на пресс-конференции об ослаблении с 1 мая ряда карантинных мер, глава ЮАР некоторое время не мог справиться с, на первый взгляд, простой задачей – надеть медицинскую маску.

Как видно на видео случившегося 23 апреля инцидента, сначала Рамафоса надел маску себе на глаза, после чего резинки несколько раз соскочили у него с ушей.

Реклама

Впрочем, спустя не менее 10 секунд "борьбы", глава государства все же сумел надеть защитное средство верно.

В тренде
США грозит вторая волна эпидемии COVID-19: подробности

Стоит отметить, что всего в ЮАР зарегистрировано почти 4 тысячи зараженных коронавирусной инфекцией, из которых 75 человек погибли.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выразил опасения насчет ситуации с COVID-19 в ряде регионов, в том числе и Африке, где большинство стран "находятся на ранних стадиях эпидемии".

Напомним, по словам украинской бегуньи Кристины Стуй, которая застала начало эпидемии коронавируса в ЮАР, Рамафоса приказал не лечить туристов от инфекции, потому что их "медицина плохо справляется со своими гражданами, поэтому туристов принимать в больницах не будем".

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ЮАР курьез конфуз маска медицинские маски Сирил Рамафоса

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 24 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 24 апреля и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 24 апреля
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 24 апреляЕвросоюз
Коронавирус: Беларусь уже обогнала Украину, но Лукашенко нашел позитив
Коронавирус: Беларусь уже обогнала Украину, но Лукашенко нашел позитивДругие страны
В ВОЗ прокомментировали нарастающую динамику смертей от коронавируса
В ВОЗ прокомментировали нарастающую динамику смертей от коронавирусаДругие страны
Цены на нефть рухнули до минимума за две недели
Цены на нефть рухнули до минимума за две неделиЭкономика
Кулеба отреагировал на циничное
Кулеба отреагировал на циничное "предложение" Ирана по сбитому самолетуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...