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Президент Южной Кореи после запусков КНДР созвал экстренное совещание

4 мая, 08:36

Участники совещания отслеживают текущую ситуацию и обмениваются информацией с американской стороной

Фото: Pixabay

Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина провела экстренное совещание после информации о ракетных пусках со стороны КНДР. Об этом в субботу сообщает агентство Рёнхап.

Отмечается, что на заседании во главе с начальником Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Еном присутствовали министр национальной обороны Чон Гён Ду и директор Национальной разведывательной службы Со Хун.

По словам пресс-секретаря президента Южной Кореи, участники совещания "отслеживают текущую ситуацию и обмениваются информацией с американской стороной".

Ранее агентство Yonhap News со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея передало, что КНДР запустила в направлении Японского моря несколько ракет малой дальности, которые пролетели от 70 до 200 км.

Также сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в среду руководил испытанием нового тактического управляемого оружия. "Понаблюдав за мощью тактического управляемого оружия нового типа, он отметил, что наши ученые и работники национальной обороны в области военной промышленности выполнили еще одну большую работу по повышению обороноспособности страны", – говорится в публикации.

Новость об испытании предшествовала требованию Северной Кореи, чтобы администрация США выбрала нового главного переговорщика взамен госсекретаря США Майка Помпеодля ведения диалога с Пхеньяном.

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Тег КНДР, Южная Корея, Северная Корея

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