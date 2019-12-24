Президента Бразилии госпитализировали: что случилось

Инаугурированному в этом году бразильскому президенту Жаиру Болсонару понадобилась медицинская помощь после инцидента в президентской резиденции 24 декабря.

Ссылаясь на пресс-службу главы государства, бразильская служба новостей G1 сообщает, что Болсонару упал во дворце Алворада в столице страны, Бразилиа.

После госпитализации главе государства провели компьютерную томографию черепа, но никаких осложнений выявить не удалось. Несмотря на это, Болсонару было решено еще на некоторое время оставить под наблюдением медиков.

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Стоит отметить,что во время предвыборной кампании на Жаира Болсонару также было совершено нападение, после чего он перенес несколько операций. С тех пор состояние его здоровья стало предметом озабоченности общественности.

Напомним, что ранее глава государства сам подлил масла в огонь и допустил, что он болен раком кожи. Пару недель назад Болсонару вне своего рабочего графика посетил военный госпиталь Бразилиа, откуда, по информации журналистов, вернулся с пластырем на левом ухе. Ранее в июне глава государства уже был на приеме у дерматолога в этом медучреждении.

А ранее в Бразилии прошли массовые протесты против одного из решений Болсонару – участники беспорядков выступили против сокращения государственного финансирования университетов на 30%, что несет за собой сокращение рабочих мест.