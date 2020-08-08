Последний диктатор Европы: судьба Лукашенко после выборов в Беларуси и последствия для Украины

Александр Лукашенко идет на шестой президентский срок. В воскресенье, 9 августа, в Беларуси пройдут президентские выборы. Никогда еще к избирательному процессу у наших соседей не было приковано столько внимания. Главный месседж кампании – лучше уж авторитарный лидер, чем война, как в Украине. И, как ранее заявлял в интервю "Сегодня" российский политолог Дмитрий Орешкин, именно задержание в Минске так называемых наемников ЧВК Вагнера говорит о том, что Лукашенко хочет показать, как он оберегает страну от любых угроз и что ему все подвластно.

Реклама

Все это подогревалось постоянным противостоянием с Москвой. Сначала на словах и дипломатическом уровне, а за неделю до выборов к границе с Россией Минск подтянул войска. Но отдаляется ли Батька от Москвы на самом деле? Или Кремль просто подыгрывает Минску, потому что ему выгоден Лукашенко? Сайт "Сегодня" разбирался, действительно ли в Беларуси растет оппозиционное протестное движение и к чему после президентских выборов готовиться Украине.

Последний диктатор Европы

Первые в истории независимой Беларуси президентские выборы прошли в 1994 году. Победивший тогда Александр Лукашенко правит страной больше, чем Владимир Путин Россией, – уже 26 лет. До сих пор Батьку считают последним диктатором Европы. Но считают его таковым, скорее, на Западе. По данным прошлогодних соцопросов, среди лидеров других стран, 66% украинцев лучше всего относятся именно к Лукашенко.

Президентский "трон" под несменным белорусским лидером шатается давно. И если бы выборы там проходили честно, почти 30 лет у руля Беларуси Лукашенко бы точно не продержался. Страну постоянно сотрясали громкие аресты оппозиционеров, репрессии и даже бесследные исчезновения критиков власти. За это в 2004 году Евросоюз ввел против Беларуси санкции: эмбарго на поставки оружия и техники (которая может использоваться для репрессий), а также персональные ограничения лично против Лукашенко и еще 169 чиновников – заморозил их активы и запретил въезд в ЕС.

В 2011 году эти санкции были расширены. Но уже через пять лет, в феврале 2016 года, официальный Брюссель снял санкции с Лукашенко и приближенных к нему чиновников, оставив в действии лишь эмбарго на поставки оружия и техники. Однако, последние громкие притеснения оппозиции, посадки критиков Лукашенко и недопуск международных наблюдателей к выборам могут вернуть Беларусь в международную изоляцию.

Реклама

По словам официального представителя ЕС по внешней и политике безопасности Питера Стано, отправной точкой в отношениях Брюссель-Минск станут итоги президентских выборов 9 августа. После громкого ареста видеоблогера Сергея Тихановского, которого не допустили к президентским выборам, в Европарламенте заговорили о возвращении санкций против Лукашенко и приближенных к нему чиновников.

На президентских выборах Сергея Тихановского заменила его супруга Светлана. По сути, она стала одним из главных конкурентов Александра Лукашенко. Не так давно разные интернет-опросы давали Батьке 3-7%. В сети даже появился мэм – "Саша три процента". С тех пор сайтам запретили устраивать "симуляторы выборов". Понятно, что белорусский Центризбирком "нарисует" нужные Лукашенко результаты и он станет президентом в шестой раз. Однако тенденции недовольства белорусов нынешней политической системой на лицо.

За пару недель до дня "Ч" по всей стране прокатились самые масштабные акции протестов за последние десять лет. По словам аналитика Украинского института будущего Игара Тышкевича, главным лейтмотивом этой президентской кампании стало слово "надоело". Эксперт считает, что шестой срок Лукашенко может стать последним или предпоследним, после чего будет попытка провести некий транзит власти.

"Впервые за последние десять лет в Беларуси активизировался городской средний класс – электронщики, IT-шники, физики и т.д. – все-таки научноемкая промышленность достаточно сильно развивается. Это около миллиона человек. Для них создавались очень хорошие условия, можно было спокойно жить, много зарабатывать, не ограничивать себя в поездках по миру. Даже когда у Украины был визовый режим с ЕС, по поездкам в Евросоюз белорусы опережали украинцев. Ездят люди, которые зарабатывают, горожане. Власти очень опасно давить эту группу репрессиями. Если, условно говоря, немного перегнул палку, эти люди могут поехать погулять в Барселону и там остаться. Поэтому власть вынуждена с ними договариваться. Не говорю о демократии, но Беларусь будет другой", – сказал сайту "Сегодня" Игар Тышкевич.

Треугольник Киев-Минск-Москва

За событиями в соседней нам Беларуси украинцы всегда следили очень внимательно. После аннексии Крыма и военной интервенции России на Донбасс, Минск стал главной переговорной площадкой по мирному урегулированию. При этом, ни для кого и никогда не были секретом личные тесные отношения между Лукашенко и Путиным. Но год назад дружба начала трещать по швам. Неоднократные попытки Кремля добить остатки белорусской государственности созданием Союзного государства провалились. А неделю назад произошло беспрецедентное для белорусско-российских отношений событие – задержание в Беларуси 33 боевиков российской ЧВК Вагнера.

Официальный Минск говорит, что в Беларусь они прибыли в ночь на 25 июля для дестабилизации ситуации во время избирательной кампании. По словам секретаря Совета безопасности Беларуси Андрея Равкова, продолжается поиск еще около 200 боевиков. Сам Лукашенко на эпитеты не скупится, обвиняя во всем Кремль. В Москве при этом реагируют спокойно: все отрицают и говорят, что это просто особенности избирательной кампании в Беларуси.

Реклама

И, возможно, этот эпизод так бы и остался на уровне двусторонних разборок Беларуси и России, если бы задержанные "вагнеровцы" не воевали на Донбассе. Киев требует экстрадиции боевиков. Однако, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, до сих пор Украина не услышала от Беларуси ни "да", ни "нет".

В интервью сайту "Сегодня" бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный предположил, что конечной точкой прибытия этих лиц мог быть Киев – День Независимости. Этот факт, по его словам, свидетельствует о том, что тысяча километров границы между Украиной и Беларусью – это граница между Украиной и РФ.

"В условиях возникновения вооруженного конфликта – это просто "дыра" в фронте. Беларусь – это как лакмусовая бумажка. События в Беларуси будут определять следующие события в отношениях Москва – Киев. И избрание Лукашенко – это только отсрочка. Представим вариант, когда в Беларуси побеждает оппозиция. Это значит, что надо ждать прямой войны. Условно говоря, Украине нужно еще несколько лет, чтобы накопить вооружение, построить систему безопасности, чтобы вместе с союзниками – над чем нужно работать – устоять в войне против Москвы", – сказал Роман Безсмертный.

Напомним, в своей предвыборной программе Александр Лукашенко предлагает изменить Конституцию Беларуси:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама