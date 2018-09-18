Президет Молдовы рассказал, сколько еще будут "миротворцы" РФ в Приднестровье

Сегодня, 22:01

 Додон выступает за сохранение нынешней "миротворческой операции"

Игорь Додон. Фото: facebook.com/dodon.igor
Игорь Додон. Фото: facebook.com/dodon.igor

Российских "миротворцев" нельзя выводить из непризнанного Приднестровья до окончательного урегулирования конфликта в этом регионе. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон в ходе своего выступления на общественном телеканале "Молдова 1".

"Я выступаю за сохранение нынешней миротворческой операции на берегах Днестра до того [момента], пока не будет найдено устойчивое и жизнеспособное политическое решение приднестровской проблемы", – сказал Додон. Он напомнил, что "мир на Днестре был восстановлен благодаря ныне действующей миротворческой операции", и подверг критике политиков, "которые выступают с заявлениями о необходимости вывода российских миротворцев с целью понравиться кому-то за океаном".

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Ранее в правительстве Молдовы заявили, что разрабатывают план действий по выполнению резолюции ООН о выводе российских войск из Приднестровья.

"Мы разрабатываем внутренний план действий по выполнению этой резолюции. На первых порах – это внутренний план действий. И хорошо, что он пока будет внутренним, мы должны хорошо подготовиться. Но мы точно будем использовать платформу ООН для большего продвижения и организации разных мероприятий, в соответствии с этой резолюцией", – сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики Тудор Ульяновский.

Напомним, Молдова официально признала Россию угрозой нацбезопасности.
Приднестровье, Молдова, миротворцы, РФ, Додон, Игорь Додон
Источник:

ТАСС

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