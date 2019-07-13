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При обрушении дома в Китае погибли дети

13 июля, 23:18

Все погибшие — девочки в возрасте от 2 до 13 лет

Фото: AFP

Четыре ребенка погибли, еще один пострадал в субботу при обрушении жилого дома в уезде Дуань Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая. Об этом сообщил информационный портал "Сина".

По данным полиции, ЧП произошло во второй половине дня по местному времени. Все погибшие — девочки в возрасте от 2 до 13 лет. Пострадавший пятилетний мальчик отправлен в ближайшую больницу.

Власти проводят расследование причин инцидента.

Ранее сообщалось, что количество жертв частичного обрушения здания на юге Китая возросло до трех человек. По данным, озвученным Центральным телевидением Китая, в общей сложности 90 пострадавших были доставлены в больницу, из которых трое скончались от полученных травм.

Напомним, что ранее в Шанхае частично обрушилась старая фабрикав результате чего погибли семь человек. Еще 14 выжили, их состояние оценивается как стабильное. Таким образом, из-под обломков достали 21 человека.


Мы также писали об обрушении в китайской провинции Шэньси крыши принадлежащей компании Baiji Mining угольной шахты. В результате трагедии погиб 21 горняк.

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Тег Китай, дети, дом, погибли, обрушение, здание

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ТАСС

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