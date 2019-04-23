При подсчете голосов на выборах в Индонезии умерли почти сто человек
Помимо президента, граждане Индонезии выбирали депутатов двух палат парламента, местных законодателей
По меньшей мере 92 человека умерли из-за сильного переутомления во время подсчета голосов после всеобщих выборов в Индонезии. Об этом во вторник сообщило агентство Антара со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Арифа Будимана.
Ранее сообщалось о 54 погибших и 32 госпитализированных.
По данным Будимана, еще 374 человека пожаловались на проблемы со здоровьем в связи с чрезмерной усталостью после подсчета голосов, который продолжался в течение суток. Одной из жертв стал глава избирательного участка населенного пункта Адодо Молу в провинции Малуку, он умер во время пленарного заседания по подведению итогов выборов в его регионе.
Как ранее заявил председатель ЦИК, прошедшие 17 апреля выборы стали самыми крупными в мире. Помимо президента, граждане Индонезии выбирали депутатов двух палат парламента, местных законодателей. Всего в них участвовали почти 240 тыс. кандидатов, которые претендовали на 20 тыс. мест. Явка достигла почти 80% из 193 млн человек, имеющих право голоса. По всей стране было открыто свыше 813 тыс. избирательных участков.
Ранее мы писали, что в Индии проведут самые массовые в истории человечества парламентские выборы.
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