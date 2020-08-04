При взрывах в порту Бейрута могли пострадать украинские корабли

Насколько пострадали корабли и есть ли жертвы - пока неизвестно

Два украинских корабля MERO STAR и RAOUF H были недалеко от места взрыва в порту столицы Ливана.

Об этом написал соучредитель Tanker Trackers Самир Мадани в Twitter, пишет "Украинская правда".

По информации аналитика, два корабля из Украины недавно прибыли в порт, "могли перевозить любой товар, в том числе и фейерверки". Однако позже он удалил пост, извинился и сообщил, что корабли, наоборот, вероятно пострадали и к взрыву не имеют никакого отношения. Он также отмечает, что на корабле из Мариуполя, вероятно, было зерно.

Между тем, согласно информации с сайтов Vesselfinder и MarineTraffic, которые отслеживают местонахождение кораблей, они действительно стоят недалеко от порта. Насколько пострадали корабли и есть ли жертвы – пока неизвестно.

Тем временем из инструмента MarineTraffic известно, что от взрыва могли пострадать 5 судов. Среди них два, которые прибыли из Украины.

Напомним, сегодня вечером в столице Ливана Бейруте в районе порта прогремели два мощных взрыва. Минздрав Ливана сообщает, что пострадали не менее трех тысяч человек. Также сообщается, что выросло число погибших от взрыва – их не менее 40.Среди пострадавших в результате взрывов в столице Ливана Бейруте украинцев нет. В Бейруте работают местные службы и пытаются установить все подробности по ЧП. В городе продолжается поисково-спасательная операция.

Первоначальная версия о взрыве склада с пиротехникой не соответствует действительности. В порту Бейрута взорвалась взрывоопасная аммиачная селитра. По некоторым данным, на складе случилось короткое замыкание, вызвавшее пожар, в результате чего взорвались химикаты.

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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